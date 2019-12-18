У полиции Крыма появился "дом"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе получило обновленное помещение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе.
"Так, 17 декабря состоялось открытие обновленного помещения для полиции Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Сейчас главное управление крымской полиции располагается в г. Херсон. По адресу: проспект Адмирала Сенявина, 128", - говорится в сообщении.
Сообщается, что помещение оборудовано с учетом потребностей каждой отдельной службы. Служебные кабинеты оборудованы современной мебелью, компьютерной техникой и всем необходимым для выполнения своих обязанностей личным составом подразделения.
"Кроме этого, на территории Генического района создан современный Кинологический центр. Он оснащен всем необходимым для содержания и подготовки служебных собак. Обустроены вольерные комплексы, места для выгула собак. Строительство длилось чуть больше месяца, но несмотря на короткие сроки - центр построен с учетом всех возможных нюансов", - отмечается в сообщении.