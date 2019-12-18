У поліції Криму з’явився “дім”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі отримало оновлене приміщення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі.
“Так, 17 грудня відбулося відкриття оновленого приміщення для поліції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Наразі головне управління кримської поліції розташовується в м. Херсон за адресою: проспект Адмірала Сенявіна, 128”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що приміщення облаштоване з урахуванням потреб кожної окремої служби. Службові кабінети обладнані сучасними меблями, комп’ютерною технікою та всім необхідним для виконання своїх обов’язків особовим складом підрозділу.
“Крім цього, на території Генічеського району створено сучасний Кінологічний центр. Він оснащений всім необхідним для утримання та підготовки службових собак. Облаштовано вольєрні комплекси, місця для вигулу собак. Будівництво тривало трохи більше місяця, але попри короткі строки — центр збудований з урахуванням усіх можливих нюансів”, — зазначається в повідомленні.