В Северной Корее во время концерта показали "ядерный удар" по США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Северной Корее день рождения первого лидера страны Ким Ир Сена отметили концертом, во время которого показали ядерный удар по США, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В кульминационный момент программы на большом экране появилось видео воображаемого ракетного удара по США.
"Пуск ракет" сопровождался оркестром и пением военного хора.
Кроме этого, на концерте внук Ким Ир Сена - настоящее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Как сообщал УНН, Северная Корея угрожает еженедельно проводить испытания ракет.