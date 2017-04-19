В Северной Корее во время концерта показали "ядерный удар" по США

В кульминационный момент программы на большом экране появилось видео воображаемого ракетного удара по США.

"Пуск ракет" сопровождался оркестром и пением военного хора.

Кроме этого, на концерте внук Ким Ир Сена - настоящее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как сообщал УНН, Северная Корея угрожает еженедельно проводить испытания ракет.