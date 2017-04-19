У Північній Кореї під час концерту показали "ядерний удар" по США

У кульмінаційний момент програми на великому екрані з’явилось відео уявного ракетного удару по США.

“Пуск ракет” супроводжувався оркестром та співом військового хору.

Крім цього, на концерті був онук Кім Ір Сена — теперішній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Як повідомляв УНН, Північна Корея погрожує щотижня проводити випробування ракет.