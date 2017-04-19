У Північній Кореї під час концерту показали "ядерний удар" по США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Північній Кореї день народження першого лідера країни Кім Ір Сена відзначили концертом, під час якого показали ядерний удар по США, передає УНН з посиланням на ВВС.
У кульмінаційний момент програми на великому екрані з’явилось відео уявного ракетного удару по США.
“Пуск ракет” супроводжувався оркестром та співом військового хору.
Крім цього, на концерті був онук Кім Ір Сена — теперішній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
Як повідомляв УНН, Північна Корея погрожує щотижня проводити випробування ракет.