В Южном Китае на фабрике погибли 7 человек в результате отравления газом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На бумажной фабрике в провинции Гуандун на юге Китая 7 человек погибли в результате отравления газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайское информагентство "Синьхуа".
Трагедия случилась 15 февраля вечером на фабрике "Шуанчжоу" в городе Дунгуань. Девять рабочих оказались заблокированными в канализационном резервуаре.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, но, несмотря на усилия медработников, семеро из них скончались. Состояние двух пострадавших стабильное. Причины инцидента уточняются.
Напомним, авария на угольной шахте на востоке Китая унес жизни пяти горняков. На момент аварии в забое находились девять человек. Подтверждена гибель пятерых, один пострадал, еще двое горняков были подняты на поверхность без каких-либо травм.