У Південному Китаї на фабриці загинули 7 осіб в результаті отруєння газом

Трагедія трапилася 15 лютого ввечері на фабриці "Шуанчжоу" в місті Дунгуань. Дев'ять робочих виявилися заблокованими в каналізаційному резервуарі.

Всі постраждалі були доставлені в лікарню, але, не дивлячись на зусилля медпрацівників, семеро з них померли. Стан двох постраждалих стабільний. Причини інциденту уточнюються.

Нагадаємо, аварія на вугільній шахті на сході Китаю забрала життя п'яти гірників. На момент аварії в забої перебували дев'ятеро людей. Підтверджена загибель п'ятьох, один постраждав, ще двоє гірників були підняті на поверхню без будь-яких травм.