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В Южной Корее провели экстренное совещание в связи с запуском ракет КНДР

В Южной Корее провели экстренное совещание в связи с запуском ракет КНДР

Киев  •  УНН

 • 15197 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание после информации о запуске ракет со стороны КНДР. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Так, на заседании присутствовали начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном, директор Национальной разведывательной службы Со Хун и министр национальной обороны Чон Гён Ду.

Отмечается, что участники совещания отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной.
Напомним, ранее Сеул сообщил о ракетных пусках КНДР в направлении Японского моря.

Пуски были произведены с 9:06 до 9:27 по местному времени (с 3:06 до 3:27 по Киеву) из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря. В сообщении южнокорейских военных говорится, что ракеты пролетели от 70 до 200 километров.

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