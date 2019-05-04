У Південній Кореї провели екстрену нараду у зв'язку з запуском ракет КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Адміністрація президента Південної Кореї Мун Чже Іна провела екстрену нараду після інформації про запуск ракет з боку КНДР. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Так, на засіданні були присутні начальник Управління національної безпеки при президенті Республіки Корея Чон Ий Йоном, директор Національної розвідувальної служби Со Хун і міністр національної оборони Чон Гьон Ду.
Зазначається, що учасники наради відстежують поточну ситуацію і обмінюються інформацією з американською стороною.
Нагадаємо, раніше Сеул повідомив про ракетні пуски КНДР в напрямку Японського моря.
Пуски було здійснено з 9:06 до 9:27 за місцевим часом (з 3:06 до 3:27 за Києвом) з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря. У повідомленні південнокорейських військових йдеться, що ракети пролетіли від 70 до 200 кілометрів.