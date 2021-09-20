В Южной Африке пчелы убили более 60 редких пингвинов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Южно-Африканской Республике рой пчел убил 63 африканских пингвинов, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом в Facebook сообщил Южноафриканский фонд охраны прибрежных птиц, информирует УНН.
Детали
Мертвых пингвинов обнаружили в Саймонстауне, небольшом городе вблизи Кейптауна. Животных доставили на вскрытие, которое показало, что всех пингвинов вокруг глаз несколько раз покусали медоносные пчелы.
Сообщают, что на территории, где обитают пингвины, было найдено большое количество мертвых пчел.
Биологические образцы животных также протестовали на болезни и содержание токсинов. У птиц не выявили внешних физических повреждений.
Добавим
Африканские пингвины, которые населяют побережья и острова южной части Африки, занесены в красный список Международного союза охраны природы. Это свидетельствует о том, что животные находятся под угрозой исчезновения.
Напомним
На Фарерских островах более 1400 атлантических белобоких дельфинов загнали на мелководье лодками и водными мотоциклами, а затем убили.