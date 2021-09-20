У Південній Африці бджоли вбили понад 60 рідкісних пінгвінів

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Мертвих пінгвінів виявили у Саймонстауні, невеликому місті поблизу Кейптауна. Тварин доправили на розтин, який засвідчив, що всіх пінгвінів навколо очей кілька разів покусали медоносні бджоли.

Повідомляють, що на території, де мешкають пінгвіни, були знайдено велику кількість мертвих бджіл.

Біологічні зразки тварин також протестували на хвороби і вміст токсинів. У птахів не виявили зовнішніх фізичних ушкоджень.

Додамо

Африканських пінгвінів, які населяють узбережжя та острови південної частини Африки, занесено в червоний список Міжнародного союзу охорони природи. Це свідчить про те, що тварини перебувають під загрозою зникнення.

Нагадаємо

На Фарерських островах понад 1400 атлантичних білобоких дельфінів було загнано на мілководдя човнами та водними мотоциклами, а потім вбито.