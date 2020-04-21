У подозреваемого после судебного заседания обнаружили COVID-19

КИЕВ. 21 апреля. УНН. У лица, которое длительное время находилось в розыске и вернулось в Украину из Польши, на следующий день после судебного заседания обнаружили COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.