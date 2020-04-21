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У подозреваемого после судебного заседания обнаружили COVID-19

У подозреваемого после судебного заседания обнаружили COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. У лица, которое длительное время находилось в розыске и вернулось в Украину из Польши, на следующий день после судебного заседания обнаружили COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

"19 апреля 2020 года суд рассматривал дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано сотрудниками полиции по возвращении на территорию Украины из Республики Польша. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Представители Национальной полиции Украины 20 апреля 2020 года сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружено COVID-19.

Указано, что все сотрудники Нацполиции, контактировавшие с подозреваемым, находятся на самоизоляции. Судья и секретарь судебного заседания также приняли решение самоизолироваться.

В помещении суда проводятся мероприятия по дезинфекции. Просьба к посетителям суда, участникам судебных заседаний учесть указанные обстоятельства и воздержаться от визита в суд 21 апреля 2020 года. С 22 апреля суд будет работать в обычном режиме.

Добавим, что речь идет о Черниговском районном суде Черниговской области.

Напомним, в Украине из-за коронавируса перенесли более 5 тыс. судов.

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