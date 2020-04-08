Через карантин в Україні перенесли понад 5 тис. судів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За час карантину в Україні перенесли понад 5 тис. судів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.
“Судова система заморожена. За час карантину в Україні було перенесено понад 5000 судів”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що закон про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу передбачає проведення засідань онлайн. Однак поки що механіка введення цієї практики не прописана.
“Зараз частину судових засідань переносять на невизначений термін, а ще частину справ пропонують розглянути без участі сторін”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, суд знову переніс розгляд справи колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи через карантин.