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Через карантин в Україні перенесли понад 5 тис. судів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. За час карантину в Україні перенесли понад 5 тис. судів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.

Через карантин в Україні перенесли понад 5 тис. судів

“Судова система заморожена. За час карантину в Україні було перенесено понад 5000 судів”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що закон про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу передбачає проведення засідань онлайн. Однак поки що механіка введення цієї практики не прописана.

“Зараз частину судових засідань переносять на невизначений термін, а ще частину справ пропонують розглянути без участі сторін”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, суд знову переніс розгляд справи колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи через карантин.

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