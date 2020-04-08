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Из-за карантина в Украине перенесли более 5 тыс. судов

Из-за карантина в Украине перенесли более 5 тыс. судов

Киев  •  УНН

 • 13155 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За время карантина в Украине перенесли более 5 тыс. судов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.

"Судебная система заморожена. За время карантина в Украине было перенесено более 5 тысяч судов ", - говорится в сообщении.

Указано, что закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса предусматривает проведение заседаний онлайн. Однако пока механика введения этой практики не прописана.

"Сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон", - указано в сообщении.

Напомним, суд снова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за карантина.

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