Из-за карантина в Украине перенесли более 5 тыс. судов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За время карантина в Украине перенесли более 5 тыс. судов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.
"Судебная система заморожена. За время карантина в Украине было перенесено более 5 тысяч судов ", - говорится в сообщении.
Указано, что закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса предусматривает проведение заседаний онлайн. Однако пока механика введения этой практики не прописана.
"Сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон", - указано в сообщении.
Напомним, суд снова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за карантина.