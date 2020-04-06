Суд знову переніс розгляд справи Штепи через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Харкова знову переніс розгляд справи колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи через карантин введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це журналісту УНН розповів адвокат Штепи Дмитро Марченко.
“Засідання перенесли на 28 травня об 11:30 через карантин в країні”, — сказав адвокат.
Як повідомляв УНН, у справі Штепи розпочали допит свідків.
Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй була оголошена остаточна підозра у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.
Колишнього мера Слов’янська обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп і організацій.
Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.