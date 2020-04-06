Суд снова перенес рассмотрение дела Штепы из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова снова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за карантина, что введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко.
"Заседание перенесли на 28 мая в 11:30 из-за карантина в стране", - сказал адвокат.
Как сообщал УНН, в деле Штепы начали допрос свидетелей.
Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создания условий для деятельности террористических групп и организаций.
Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.