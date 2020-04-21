У підозрюваного після судового засідання виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В особи, яка тривалий час перебувала в розшуку і повернулась в України з Польщі, на наступний день після судового засідання виявили COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр судової влади України.
“19 квітня 2020 року суд розглядав справу про обрання запобіжного заходу особі, яка знаходилася тривалий час у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Республіки Польща. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.
Представники Національної поліції України 20 квітня 2020 року повідомили керівництво суду, що у підозрюваного виявлено COVID–19.
Вказано, що усі працівники Нацполіції, які контактували із підозрюваним, знаходяться на самоізоляції. Суддя та секретар судового засідання також прийняли рішення самоізолюватися.
У приміщенні суду проводяться заходи з дезінфекції. Прохання до відвідувачів суду, учасників судових засідань врахувати зазначені обставини та утриматися від візиту до суду 21 квітня 2020 року. З 22 квітня суд працюватиме у звичайному режим.
Додамо, що мова йде про Чернігівський районний суд Чернігівської області.
Нагадаємо, в Україні через коронавірус перенесли понад 5 тис. судів.