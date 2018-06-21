В ПФУ рассказали, как изменятся минимальная и максимальная пенсии с 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. С 1 июля минимальная пенсия вырастет до 1435 грн, а максимальная - до 14 350 грн. Об этом сообщили УНН в Пенсионном фонде в ответ на запрос.
В частности, как рассказали в Пенсионном фонде с 1 июля 2018 года увеличивается размер прожиточного минимума, в частности:
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- на одного человека в расчете на месяц - с 1 700 грн до 1 777 грн;
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- для лиц, утративших трудоспособность - с 1 373 грн до 1 435 грн.
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В связи с этим с 1 июля органы Пенсионного фонда пересчитают:
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- минимальную пенсионную выплату (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) для лиц, не имеющих страхового стажа для мужчин 35 лет, для женщин 30 лет (для лиц, которым пенсия назначена до 1 октября 2011 года соответственно 25 и 20 лет страхового стажа). Размер пенсии будет увеличен с 1373 грн до 1435 грн.
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- максимальный размер пенсии (кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной). Максимальный размер пенсии будет составлять 14 350 грн.
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- размер надбавки, предусмотренной Законом "О донорстве крови и ее компонентов". Размер надбавки будет увеличен с 170 грн до 177,70 грн.
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Напомним, в следующий раз в этом году пенсии повысят с 1 декабря. Кроме того, в 2019 году пенсии украинцев также будут расти.