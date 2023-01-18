В Перу продолжаются антиправительственные протесты из-за чрезвычайного положения

Детали

Тысячи демонстрантов, в основном из южных районов страны, собрались в последние дни в Лиме, чтобы присоединиться к массовым протестам, которые начались 7 декабря, когда бывший президент Педро Кастильо был свергнут и арестован после того, как он попытался распустить Конгресс и ввести указ в попытке избежать импичмента по обвинению в коррупции.

Демонстранты установили баррикады на дорогах, чтобы перекрыть некоторые из самых важных автомагистралей в стране. Движение транспорта перекрыто более чем на 100 дорогах, что привело к образованию длинных очередей транспортных средств.

Перуанская полиция очистила несколько участков Панамериканского шоссе, прерванного демонстрантами на севере страны, а также Межокеанского шоссе в амазонском регионе.

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Правительство в воскресенье объявило чрезвычайное положение на 30 дней в некоторых регионах, в том числе в Лиме, что позволяет армии вмешиваться для поддержания порядка.

Болуарте попросила демонстрантов мирно протестовать и сказала, что проведет с ними переговоры, когда они прибудут в Лиму.

На сегодняшний день с начала протестов в декабре погибло 50 человек. Согласно отчету офиса омбудсмена, в ходе столкновений погиб 41 мирный житель, восемь - в дорожно-транспортных происшествиях и событиях, связанных с блокадой, а один сотрудник полиции получил ожоги после нападения толпы.