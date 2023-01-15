У Перу оголосили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Уряд Перу запровадив надзвичайний стан у столиці країни Лімі та деяких інших районах країни у зв’язку із протестами, які охопили країну на тлі усунення президента Педро Кастільйо з його посади. Про це інформує LaRepublica, передає УНН.
Деталі
Загалом, як зазначається, надзвичайний стан запроваджується на 30 днів із 15 січня 2023 року у трьох областях, трьох провінціях та одному районі країни. Обмеження також поширюються на п’ять автомагістралей.
“Оголосити з 15 січня 2023 року терміном на 30 календарних днів надзвичайний стан у департаментах Пуно, Куско, Ліма, у конституційній провінції Кальяо, у провінції Андауайлас департаменту Апурімак, у провінції Тамбопата та Тауаману у департаменті Мадре-де-Діос Маріскаль Ньєто в департаменті Мокегуа. Національна поліція Перу здійснює контроль за внутрішнім порядком за підтримки Збройних сил”, — йдеться в указі.
У Пуно місцевим жителям необхідно буде дотримуватися комендантської години з 20:00 до 04:00. Уряд країни сподівається, що поліція зможе навести лад у Перу.
Доповнення
Понад місяць у Перу тривають масові протести з вимогою відставки президентки Діни Болуарте. За цей період загинули щонайменше 47 людей.
10 січня прокуратура Перу заявила, що розпочне розслідування проти Болуарте та інших вищих посадових осіб у зв’язку із загибеллю протестувальників.
Нагадаємо
Протести неухильно зростали, як законодавчий орган південноамериканської країни звільнив лівого Кастільо після того, як він спробував розпустити Конгрес і правити країною.