В Перу объявили чрезвычайное положение

Детали

В целом, как отмечается, чрезвычайное положение вводится на 30 дней с 15 января 2023 года в трех областях, трех провинциях и одном районе страны. Ограничения также распространяются на пять автомагистралей.

“Объявить с 15 января 2023 года сроком на 30 календарных дней чрезвычайное положение в департаментах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинции Тамбопата и Тауаману в департаменте Мадре-де-Диос Марискаль Ньето в департаменте Мокегуа. Национальная полиция Перу осуществляет контроль за внутренним порядком при поддержке Вооруженных сил”, — говорится в указе.

В Пуно местным жителям необходимо будет соблюдать комендантский час с 20:00 до 04:00. Правительство страны надеется, что полиция сможет навести порядок в Перу.

Дополнение

Более месяца в Перу продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Дины Болуарте. За этот период погибли по меньшей мере 47 человек.

10 января прокуратура Перу заявила, что начнёт расследование против Болуарте и других высших должностных лиц в связи с гибелью протестующих.

Напомним

Протесты неуклонно росли, как законодательный орган южноамериканской страны уволил левого Кастильо после того, как он попытался распустить Конгресс и править страной.