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У Перу продовжуються антиурядові протести через надзвичайний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Протестувальники зі всьому Перу продовжують прибувати до столиці країни, щоб провести демонстрацію проти президента Діни Болуарте та вимагати, щоб уряд негайно провів вибори. Про це пише УНН посилаючись на AFP.

У Перу продовжуються антиурядові протести через надзвичайний стан

Деталі

Тисячі демонстрантів, в основному з південних районів країни, зібралися останніми днями в Лімі , щоб приєднатися до масових протестів, які почалися 7 грудня, коли колишнього президента Педро Кастільйо було повалено і заарештовано після того, як він спробував розпустити Конгрес і ввести указ в спробі уникнути імпічменту за звинуваченням у корупції.

Демонстранти встановили барикади на дорогах, щоб перекрити деякі з найважливіших автомагістралей у країні. Рух транспорту перекрито більш ніж на 100 дорогах, що спричинило утворення довгих черг транспортних засобів.

Перуанська поліція очистила кілька ділянок Панамериканського шосе, перерваного демонстрантами на півночі країни, а також Міжокеанського шосе в амазонському регіоні.

Доповнення

Уряд у неділю оголосив надзвичайний стан на 30 днів у деяких регіонах, у тому числі в Лімі, що дозволяє армії втручатися для підтримки порядку.

Болуарте попросила демонстрантів мирно протестувати та сказала, що проведе з ними переговори, коли вони прибудуть до Ліми.

На сьогоднішній день з початку протестів у грудні загинуло 50 людей. Згідно з звітом офісу омбудсмена, в ході зіткнень загинув 41 мирний житель, вісім - у дорожньо-транспортних пригодах та подіях, пов'язаних із блокадою, а один співробітник поліції отримав опіки після нападу натовпу.

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