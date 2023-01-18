У Перу продовжуються антиурядові протести через надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Протестувальники зі всьому Перу продовжують прибувати до столиці країни, щоб провести демонстрацію проти президента Діни Болуарте та вимагати, щоб уряд негайно провів вибори. Про це пише УНН посилаючись на AFP.
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Тисячі демонстрантів, в основному з південних районів країни, зібралися останніми днями в Лімі , щоб приєднатися до масових протестів, які почалися 7 грудня, коли колишнього президента Педро Кастільйо було повалено і заарештовано після того, як він спробував розпустити Конгрес і ввести указ в спробі уникнути імпічменту за звинуваченням у корупції.
Демонстранти встановили барикади на дорогах, щоб перекрити деякі з найважливіших автомагістралей у країні. Рух транспорту перекрито більш ніж на 100 дорогах, що спричинило утворення довгих черг транспортних засобів.
Перуанська поліція очистила кілька ділянок Панамериканського шосе, перерваного демонстрантами на півночі країни, а також Міжокеанського шосе в амазонському регіоні.
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Уряд у неділю оголосив надзвичайний стан на 30 днів у деяких регіонах, у тому числі в Лімі, що дозволяє армії втручатися для підтримки порядку.
Болуарте попросила демонстрантів мирно протестувати та сказала, що проведе з ними переговори, коли вони прибудуть до Ліми.
На сьогоднішній день з початку протестів у грудні загинуло 50 людей. Згідно з звітом офісу омбудсмена, в ході зіткнень загинув 41 мирний житель, вісім - у дорожньо-транспортних пригодах та подіях, пов'язаних із блокадою, а один співробітник поліції отримав опіки після нападу натовпу.