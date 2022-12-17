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В первые дни вторжения путин приказал кадырову убить Зеленского - WSJ

В первые дни вторжения путин приказал кадырову убить Зеленского - WSJ

Киев • УНН

 • 1122535 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину диктатор владимир путин приказал главе чеченской республики рамзану кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ, передает УНН.

Детали

"В начале войны на Украине президент владимир путин приказал чеченскому лидеру рамзану кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить украинского президента, утверждают представители украинской разведки и службы безопасности", - пишет газета.

В материале говорится, что путин десятилетиями спонсировал кадырова и чеченскую республику. В обмен на это “преданный слуга” кремля пытается выполнить требования диктатора во время войны.

"Эти отношения - одни из важнейших в россии - демонстрируют риски и вознаграждения, связанные с поддержкой системы путина. кадыров защищает интересы кремля в чечне. В течение почти 20 лет москва посылала ему миллиарды долларов, которые он использовал, чтобы управлять своим регионом как собственной территорией с собственной частной армией", — говорится в материале.

Один из бывших российских чиновников рассказал, что путин и кадыров имеют прямой контакт, в отличие от губернаторов других областей.

По мнению WSJ, это свидетельствует о том, что путин "ценит управленческие качества кадырова" и доверяет ему. Вероятнее всего, как указано, именно чеченскому лидеру путин приказал организовать покушение на Зеленского.

Издание пишет, что кадыров был слишком уверен в себе и в силах своей армии. Об этом свидетельствует один из его постов в Телеграм-канале, где он написал обращение к Зеленскому: “Президент Зеленский, скоро твоему клоунскому шоу придет конец”.

По данным The Wall Street Journal, подразделения кадырова зашли в Украину 25 февраля. Они передвигались тремя колоннами тяжело вооруженных бронетранспортеров.

В распоряжении газеты также есть видео, перехваченное украинской разведкой, где один из “кадыровцев” докладывает главе чечни о начале передвижения подразделений. На видео военный говорит, что на Киев движутся "1500 человек, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы".

Но, как отмечает WSJ, чеченские военные столкнулись с сильным сопротивлением украинских сил и были вынуждены бежать так же, как другие россияне с севера Украины в начале апреля.

Одно из подразделений боевиков кадырова было почти полностью уничтожено под Киевом, а два других остановили продвижение, не дойдя до столицы.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков отрицает, что диктатор приказывал убить Зеленского. Он назвал это утверждение "абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным". кадыров на запрос журналистов о комментарии не ответил.

Дополнение

17 ноября Служба безопасности Украины объявила в розыск главу чечни рамзана кадырова.

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