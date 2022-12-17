У перші дні вторгнення путін наказав кадирову вбити Зеленського - WSJ

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21633 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54415 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 93155 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 143840 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168653 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 345510 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219569 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193423 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 328986 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459044 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 40988 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 39770 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 33866 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 31675 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 33935 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 345510 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 328986 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546401 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677092 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77317 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114400 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199441 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225458 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218471 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

У перші дні вторгнення путін наказав кадирову вбити Зеленського - WSJ

У перші дні вторгнення путін наказав кадирову вбити Зеленського - WSJ

Київ • УНН

 • 1122539 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну диктатор володимир путін наказав главі чеченської республіки рамзану кадирову зайняти урядовий квартал у Києві та вбити Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на представників української розвідки та СБУ, передає УНН.

Деталі

"На початку війни в Україні президент володимир путін наказав чеченському лідеру рамзану кадирову зайняти урядовий квартал у Києві та вбити українського президента, стверджують представники української розвідки та служби безпеки", - пише газета.

У матеріалі йдеться, що путін десятиліттями спонсорував кадирова та чеченську республіку. В обмін на це “відданий слуга” кремля намагається виконати вимоги диктатора під час війни.

"Ці відносини - одні з найважливіших у росії - демонструють ризики та винагороди, пов'язані з підтримкою системи путіна. кадиров захищає інтереси кремля в чечні. Протягом майже 20 років москва посилала йому мільярди доларів, які він використав, щоб керувати своїм регіоном як власною територією зі своєю приватною армією", — йдеться в матеріалі.

Один із колишніх російських чиновників розповів, що путін і кадиров мають прямий контакт, на відміну від губернаторів інших областей.

На думку WSJ, це свідчить про те, що путін "цінує управлінські якості кадирова" і довіряє йому. Найімовірніше, як зазначено, саме чеченському лідеру путін наказав організувати замах на Зеленського.

Видання пише, що кадиров був надто впевнений у собі та в силах своєї армії. Про це свідчить один із його постів у Телеграм-каналі, де він написав звернення до Зеленського: “Президент Зеленський, скоро твоєму клоунському шоу прийде кінець”.

За даними The Wall Street Journal, підрозділи кадирова зайшли в Україну 25 лютого. Вони пересувалися трьома колонами тяжко озброєних бронетранспортерів.

У розпорядженні газети також є відео, перехоплене українською розвідкою, де один із “кадировців” повідомляє главі чечні про початок пересування підрозділів. На відео військовий каже, що на Київ рухаються "1500 осіб, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці".

Але, як зазначає WSJ, чеченські військові зіткнулися із сильним опором українських сил і були змушені тікати так само, як інші росіяни з півночі України на початку квітня.

Один із підрозділів бойовиків кадирова було майже повністю знищено під Києвом, а два інших зупинили просування, не дійшовши до столиці.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заперечує, що диктатор наказував вбити Зеленського. Він назвав це твердження "абсолютно абсурдним, безпідставним та хибним". кадиров на запит журналістів про коментар не відповів.

Доповнення

17 листопада Служба безпеки України оголосила у розшук главу чечні рамзану кадирова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41