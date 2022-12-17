У перші дні вторгнення путін наказав кадирову вбити Зеленського - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну диктатор володимир путін наказав главі чеченської республіки рамзану кадирову зайняти урядовий квартал у Києві та вбити Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на представників української розвідки та СБУ, передає УНН.
Деталі
"На початку війни в Україні президент володимир путін наказав чеченському лідеру рамзану кадирову зайняти урядовий квартал у Києві та вбити українського президента, стверджують представники української розвідки та служби безпеки", - пише газета.
У матеріалі йдеться, що путін десятиліттями спонсорував кадирова та чеченську республіку. В обмін на це “відданий слуга” кремля намагається виконати вимоги диктатора під час війни.
"Ці відносини - одні з найважливіших у росії - демонструють ризики та винагороди, пов'язані з підтримкою системи путіна. кадиров захищає інтереси кремля в чечні. Протягом майже 20 років москва посилала йому мільярди доларів, які він використав, щоб керувати своїм регіоном як власною територією зі своєю приватною армією", — йдеться в матеріалі.
Один із колишніх російських чиновників розповів, що путін і кадиров мають прямий контакт, на відміну від губернаторів інших областей.
На думку WSJ, це свідчить про те, що путін "цінує управлінські якості кадирова" і довіряє йому. Найімовірніше, як зазначено, саме чеченському лідеру путін наказав організувати замах на Зеленського.
Видання пише, що кадиров був надто впевнений у собі та в силах своєї армії. Про це свідчить один із його постів у Телеграм-каналі, де він написав звернення до Зеленського: “Президент Зеленський, скоро твоєму клоунському шоу прийде кінець”.
За даними The Wall Street Journal, підрозділи кадирова зайшли в Україну 25 лютого. Вони пересувалися трьома колонами тяжко озброєних бронетранспортерів.
У розпорядженні газети також є відео, перехоплене українською розвідкою, де один із “кадировців” повідомляє главі чечні про початок пересування підрозділів. На відео військовий каже, що на Київ рухаються "1500 осіб, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці".
Але, як зазначає WSJ, чеченські військові зіткнулися із сильним опором українських сил і були змушені тікати так само, як інші росіяни з півночі України на початку квітня.
Один із підрозділів бойовиків кадирова було майже повністю знищено під Києвом, а два інших зупинили просування, не дійшовши до столиці.
Прессекретар путіна дмитро пєсков заперечує, що диктатор наказував вбити Зеленського. Він назвав це твердження "абсолютно абсурдним, безпідставним та хибним". кадиров на запит журналістів про коментар не відповів.
Доповнення
17 листопада Служба безпеки України оголосила у розшук главу чечні рамзану кадирова.