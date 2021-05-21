В Пермском крае РФ ученик в школе с ножом напал на учительницу

Детали

“Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства происшествия”, — рассказали агентству ТАСС в правоохранительных органах.

В пресс-службе краевой больницы имени Вагнера в свою очередь сообщили, что учительница находится в состоянии средней степени тяжести. “Ее привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести”, — уточнил собеседник агентства.

Как пишут СМИ, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанес учительнице два ножевых ранения в шею.

Как добавил Mash: “Школьник, порезавший ножом учителя в Пермском крае, накануне записал войс своему знакомому, где подробно рассказал о своём нынешнем состоянии. Роман Долбеев готовился к нападению. Заранее приготовил нож. Говорит, что у него нет никого близкого, и что жалко ему только его домашнее животное (собаку или кошку — непонятно)”.

В сообщении он заявил, что: “У меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямку, чтобы закрепить нож на пояснице. Надел свитер, перчатки, маску и пошёл искать, кого убить. Я понимаю, что всё уже. Финал. Финиш”.

Лицей № 1 при Березниковском филиале Пермского государственного технического университета находится на улице Ломоносова, 60. Как сообщается на сайте лицея, его учредителем является муниципальное образование “Город Березники” в лице управления образования городской администрации.