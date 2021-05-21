У Пермському краї РФ учень у школі з ножем напав на вчительку

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“Сьогодні в місті Березники в ліцеї № 1 учень вчинив протиправну дію відносно вчителя, використовуючи предмет, схожий на ніж. Учень затриманий, вчителю надається медична допомога. В даний час на місці працює слідчо-оперативна група, в тому числі співробітники підрозділу у справах неповнолітніх, з’ясовуються всі обставини події”, — розповіли агентству ТАСС в правоохоронних органах.

У пресслужбі крайової лікарні імені Вагнера в свою чергу повідомили, що вчителька знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості. “Її привезли в лікарню, вона в операційній, лікарі працюють. Її стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості”, — уточнив співрозмовник агентства.

Як пишуть ЗМІ, конфлікт між учнем і викладачем стався на уроці фізики в десятому класі. Підліток завдав вчительці два ножових поранення в шию.

Як додав Mash: “Школяр, що порізав ножем вчителя в Пермському краї, напередодні записав войс свому знайомому, де докладно розповів про свій нинішній стан. Роман Долбєєв готувався до нападу. Заздалегідь приготував ніж. Каже, що у нього немає нікого близького, і що шкода йому тільки його домашню тварину (собаку або кішку — незрозуміло)”.

У повідомленні він заявив, що: “У мене дах їде. Наприклад, сьогодні я хотів когось убити. Я змайстрував собі лямку, щоб закріпити ніж на попереку. Одягнув светр, рукавички, маску і пішов шукати, кого вбити. Я розумію, що все вже. Фінал. Фініш”.

Ліцей № 1 при Березниківській філії Пермського державного технічного університету знаходиться на вулиці Ломоносова, 60. Як повідомляється на сайті ліцею, його засновником є муніципальне утворення “Місто Березники” в особі управління освіти міської адміністрації.