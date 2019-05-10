В переписывании Библии приняли участие около 16 тысяч украинцев

"Этот проект распространился по всей Украине и оригинальные страницы, которые переписываются, переданы различным церквям и уже на церковном уровне все переписывается. К нам фактически вернулось уже точно больше половины (Библии - ред.). Где-то месяц назад мы делали подсчеты и, если учесть, что в Библии почти 32 000 стихов, то уже около 15-16 тысяч сейчас переписано", - сообщил Юрий.

Он прогнозирует, что в переписывании участие примет 32 000 человек. Переписывать могут те, кто относит себя к определенной конфессии, а Библейское общество - это межконфессиональное общество, поэтому приобщиться могут все верующие.

"У нас есть четыре региональных центра Библейского общества, а именно в Киеве, Львове, Харькове и Херсоне. На базе этих центров есть постоянные станции рукописной Библии. Пасторы или священники обращаются к Библейскому обществу, они берут все необходимое оборудование для того, чтобы проводить эту акцию. И уже на базе своей церкви, или на общегородском или сельском уровне, проводят ее", - добавил он.

Завершить переписывание организаторы планировали через год, а представить эту книгу хотели 8 июня в Национальный день молитвы за Украину. Они надеются успеть с переписью до конца этого года.

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Как это происходит: каждый библейский стих переписывает на лист бумаги формата А3 молочного цвета только один человек, поэтому тот, кто его переписал, подписывает этот лист. Цвет чернил одинаковый, для этого участнику предоставляют специальные ручки.

"Человек указывает номер раздела, номер стиха. Параллельно еще заполняет анкетные данные, ведь само мероприятие номинировано на национальный рекорд и это будет такой доказательной базой того, что это каждый человек переписывал по стихотворению", - говорит Петренко.

Затем эти переписанные листочки будут сшиты в одну большую Библию, которая будет храниться в Библейском обществе в центре Киева, но, как отмечает господин Юрий, рукописная книга сначала будет "путешествовать" по Украине, ее будут передавать от церкви к церкви. Кроме этого, будет создана книга памяти, где будут записаны имена тех, кто переписывал священное писание.

По словам организаторов, главной целью этого переписывания является "показать, что представители всех церквей, которые есть в Украине, все они пишут одну Библию", а еще привлечение внимания людей к слову Божьему, к ценностям, которые записаны в Библии, ведь они актуальны для христиан и сейчас.

Напомним, перепись Библии начался 2 июня 2018 в национальный день молитвы за Украину, когда это было анонсировано.

Как сообщал УНН, митрополит Епифаний присоединился к всеукраинскому переписыванию Библии.