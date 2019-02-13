Президент зробив запис у Біблію

"Президент Петро Порошенко зустрівся з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства з нагоди проведення Року Божого Слова в Україні, який відзначався у 2018 році. Глава держави записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої вже долучилися тисячі громадян з усієї України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рукописна Біблія була внесена в Національний реєстр рекордів України та номінована на світовий рекорд. Так, планується, що загалом у переписуванні візьмуть участь близько 30 тисяч християн з усієї країни.

Нагадаємо, Біблія очолила список найбільш популярних книг.