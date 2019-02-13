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Президент зробив запис у Біблію

Президент зробив запис у Біблію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої приєдналися тисячі українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента.

"Президент Петро Порошенко зустрівся з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства з нагоди проведення Року Божого Слова в Україні, який відзначався у 2018 році. Глава держави записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої вже долучилися тисячі громадян з усієї України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рукописна Біблія була внесена в Національний реєстр рекордів України та номінована на світовий рекорд. Так, планується, що загалом у переписуванні візьмуть участь близько 30 тисяч християн з усієї країни.

Нагадаємо, Біблія очолила список найбільш популярних книг.

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