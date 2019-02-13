Президент сделал запись в Библию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко записал строки в рукописную Библию, к созданию которой присоединились тысячи украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.
"Президент Петр Порошенко встретился с главами и представителями церквей-участниц Украинского библейского общества по случаю проведения Года Божьего Слова в Украине, который отмечался в 2018 году. Глава государства записал строки в рукописную Библию, к созданию которой уже присоединились тысячи граждан со всей Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, рукописная Библия была внесена в Национальный реестр рекордов Украины и номинирована на мировой рекорд. Так, планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны.
Напомним, Библия возглавила список самых популярных книг.