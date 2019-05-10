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У переписуванні Біблії взяли участь близько 16 тисяч українців

У переписуванні Біблії взяли участь близько 16 тисяч українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Всеукраїнському переписуванні Біблії вже взяло участь близько 16 тисяч людей. Очікується, що долучаться 32 тисячі. Про це журналісту УНН розповів менеджер відділення зовнішніх відносин Українського Біблійного товариства Юрій Петренко.

"Цей проект розповсюдився по цілій Україні і оригінальні сторінки, що переписуються, передані різним церквам і вже на церковному рівні все переписується. До нас фактично повернулося вже точно більше половини (Біблії - ред.). Десь місяць тому ми робили підрахунки і, якщо врахувати, що у Біблії майже 32 тисячі віршів, то вже близько 15-16 тисяч зараз переписано", - повідомив пан Юрій.

Він прогнозує, що у переписуванні участь візьме 32 тисячі людей. Переписувати можуть ті, хто відносить себе до певної конфесії, а Біблійне товариство – це міжконфесійне товариство, тож долучитись можуть усі віряни.

"У нас є чотири регіональні центри Біблійного товариства, а саме у Києві, Львові, Харкові та Херсоні. На базі цих центрів є постійні станції рукописної Біблії. Пастори чи священики звертаються до Біблійного товариства, вони беруть все необхідне устаткування для того, щоб проводити цю акцію. І вже на базі своєї церкви, або на загальноміському чи сільському рівні, проводять її", - додав він.

Завершити переписування організатори планували за рік, а представити цю книгу хотіли 8 червня у Національний день молитви за України. Вони сподіваються встигнути з переписом до кінця цього року.

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Як це відбувається: кожен біблійний вірш переписує на аркуш паперу форматом А3 молочного кольору лише одна людина, відтак той, хто його переписав, підписує цей аркуш. Колір чорнила однаковий, для цього учаснику надають спеціальні ручки.

"Людина вказує номер розділу, номер вірша. Паралельно ще заповнює анкетні дані, адже сам захід номінований на національний рекорд і це буде такою доказовою базою того, що це кожна людина переписувала по віршу", - каже Петренко.

Потім ці переписані листочки будуть зшиті в одну велику Біблію, яка зберігатиметься у Біблійному товаристві в центрі Києва, але, як зазначає пан Юрій, рукописна книга спершу "подорожуватиме" Україною, її передаватимуть від церкви до церкви. Окрім цього, буде створена книга пам’яті, де будуть записані імена тих, хто переписував святе письмо.

За словами організаторів, головна мета цього переписування - "показати, що представники усіх церков, які є в Україні, всі вони пишуть одну Біблію", а ще привернення уваги людей до слова Божого, до цінностей, які записані у Біблії, адже вони є актуальними для християн і нині.

Нагадаємо, перепис Біблії розпочався 2 червня 2018 року в національний день молитви за Україну, коли це було анонсовано.

Як повідомляв УНН, митрополит Епіфаній долучився до всеукраїнського переписування Біблії.

Українські Національні Новини

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