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В Перемышле украинская община провела дискуссии на тему польско-украинских отношений

Киев • УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Самоуправляющаяся апелляционная коллегия отменила постановление президента Перемышля Войцеха Бакуна, который не согласился на проведение в городе перформанса активистки Анны Домбровской на тему польско-украинских отношений под названием "Другого не будет". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

В Перемышле украинская община провела дискуссии на тему польско-украинских отношений

Как информировал портал nowiny24.pl, в результате перформанс начался 22 июня в полдень перед магистратом. Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тима сел на стуле за круглым столом. Место напротив мог занять любой желающий поговорить про польско-украинские отношения.

Во время перформанса один из мужчин с флагом Европейськго Союза в руках восклицал: "Долой с польским фашизмом!", что довело до вмешательства полиции. Мужчина не хотел показать удостоверение личности ни добровольно подойти к полицейской машине. Функционеры силой перевезли его в отделение полиции.

Перформанс состоялся накануне традиционной ежегодной процессии греко-католиков и православных в Перемышле. На процессию 2016 года было совершено нападение, злоумышленники препятствовали в проведении религиозного мероприятия, доставали некоторых участников. По этому делу наказаны 20 человек.

Напомним, Польша ждет инициатив от нового Президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады нового созыва после парламентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович.

Украинские Национальные Новости

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