У Перемишлі українська громада провела диспути на тему польсько-українських відносин

КИЇВ. 23 червня. УНН. Самоврядна апеляційна колегія скасувала постанову президента Перемишля Войцєха Бакуна, який не погодився на проведення в місті перформенсу активістки Анни Домбровської на тему польсько-українських відносин під заголовком "Іншого не буде". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".