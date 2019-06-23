У Перемишлі українська громада провела диспути на тему польсько-українських відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Самоврядна апеляційна колегія скасувала постанову президента Перемишля Войцєха Бакуна, який не погодився на проведення в місті перформенсу активістки Анни Домбровської на тему польсько-українських відносин під заголовком "Іншого не буде". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
Як інформував портал nowiny24.pl, у результаті перформенс почався 22 червня опівдні перед магістратом. Голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима сів на стільці за круглим столом. Місце навпроти міг зайняти кожен охочий порозмовляти про польсько-українські відносини.
Під час перформенсу один із чоловіків з прапором Європейськго Союзу в руках вигукував: "Геть із польським фашизмом!", що довело до втручання поліції. Чоловік не хотів показати посвідчення особи ані добровільно підійти до поліційної машини. Функціонери силою перевезли його у відділення поліції.
Перформенс відбувся напередодні традиційної щорічної процесії греко-католиків та православних у Перемишлі. На процесію 2016 року скоєно напад, зловмисники перешкоджали в проведенні релігійного заходу, шарпали деяких учасників. У цій справі покарано 20 осіб.
Нагадаємо, Польща чекає ініціатив від нового Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради нового скликання після парламентських виборів. Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч.