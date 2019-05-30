Польща очікує ініціатив нового Президента і парламенту України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Польща чекає ініціатив від нового Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради нового скликання після парламентських виборів. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Польщі.
"Ми чекаємо ініціатив нового президента України і нового українського парламенту після парламентських виборів. Чекаємо, щоб дізнатися їх очікування. Ми відкриті для цього", - заявив міністр у четвер.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні здійснять візит глави зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції. Метою візиту міністрів закордонних справ Польщі та Швеції до Києва є засвідчення постійної європейської підтримки Україні.
Раніше стало відомо, що в кінці цього робочого тижня в Україну прибудуть глави МЗС Франції і Німеччини.