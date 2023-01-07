В Пентагоне констатировали боевые действия в Украине, несмотря на заявления путина о "перемирии"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Пентагоне на брифинге вечером 6 января констатировали, что видят боевые действия в Украине, несмотря на заявления российского диктатора владимира путина о "перемирии". Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по россии, Украине и Евразии Лора Купер, пишет УНН.
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"Вы знаете, заявления путина о перемирии, я могу сказать вам, что мы сегодня видим боевые действия в Украине, хотя технически мы находимся в "окне" прекращения огня", - сказала Купер.
Детали
При этом представительница Пентагона отметила, что, по оценкам, российские силы остро нуждаются в отдыхе, "но короткий промежуток времени этого перемирия не согласуется" с потребностью.
"Итак, опять же, это заявление путина, которое мы должны воспринимать скептически. Это тот самый человек, который заявил, что не будет вторгаться в Украину", - подчеркнула она.
Дополнение
путин поручил министру обороны рф сергею шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января. шойгу заявил об указании о якобы введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12:00 6 января на 36 часов.
Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что путина в рф подвергли критике за объявленное так называемое рождественское “перемирие”.