У Пентагоні констатували бойові дії в Україні попри заяви путіна про "перемир'я"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Пентагоні на брифінгу ввечері 6 січня констатували, що бачать бойові дії в Україні попри заяви російського диктатора володимира путіна про "перемир'я". Про це заявила заступник помічника міністра оборони США з питань росії, України та Євразії Лора Купер, пише УНН.
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"Ви знаєте, заяви путіна про перемир'я, я можу сказати вам, що ми сьогодні бачимо бойові дії в Україні, хоча технічно ми перебуваємо у "вікні" припинення вогню", - сказала Купер.
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При цьому представниця Пентагону зазначила, що, за оцінками, російські сили гостро потребують відпочинку, "але короткий проміжок часу цього перемир'я не узгоджується" з потребою.
"Отже, знову ж таки, це заява путіна, яку ми повинні сприймати скептично. Це той самий чоловік, який заявив, що не буде вторгатися в Україну", - наголосила вона.
Доповнення
путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня. шойгу заявив про вказівку щодо нібито запровадження режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12:00 6 січня на 36 годин.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що путіна у рф піддали критиці за оголошене так зване різдвяне “перемир’я”.