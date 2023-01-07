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ISW: в рф критикують путіна за оголошене різдвяне "перемир’я"

Київ • УНН

 • 587224 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що президента рф володимира путіна піддали критиці за оголошене так зване різдвяне “перемир’я”, передає УНН.

ISW: в рф критикують путіна за оголошене різдвяне "перемир’я"

Деталі 

Російські офіційні особи та блогери продовжували негативно реагувати на заяву президента росії володимира путіна про припинення вогню від 5 січня, оскільки 6 січня бойові дії в Україні продовжилися. ISW пише, що оголошення про припинення вогню, ймовірно, і надалі слугуватиме точкою подразнення для осіб в інформаційному просторі, які підтримують взаємовигідні відносини з путіним.

У той час як багато хто у російському інформаційному просторі різко критикував оголошення про припинення вогню, дехто використав заяву путіна, щоб продовжувати поширювати наратив про те, що путін є "захисником релігійних цінностей і моралі".

Крім цього, ISW зазначає, що російські офіційні особи та блогери практично не відреагували на оголошення США про надання Україні нової військової допомоги на суму понад 3,75 млрд доларів, що ще раз підкреслило, що кремль та російський інформаційний простір вибірково висвітлюють західну військову допомогу як ескалацію.

Контекст 

Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.

Міністр оборони рф сергій шойгу віддав вказівку щодо запровадження режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12:00 6 січня на 36 годин.

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