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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ISW: в рф критикуют путина за объявленное рождественское "перемирие"

Киев • УНН

 • 587224 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что президента рф владимира путина подвергли критике за объявленное так называемое рождественское “перемирие”, передает УНН.

ISW: в рф критикуют путина за объявленное рождественское "перемирие"

Детали 

Российские официальные лица и блогеры продолжали негативно реагировать на заявление президента россии владимира путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января боевые действия в Украине продолжились. ISW пишет, что объявление о прекращении огня, вероятно, и в дальнейшем будет служить точкой раздражения для лиц в информационном пространстве, которые поддерживают взаимовыгодные отношения с путиным.

В то время как многие в российском информационном пространстве резко критиковали объявление о прекращении огня, некоторые использовали заявление путина, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что путин является "защитником религиозных ценностей и морали".

Кроме этого, ISW отмечает, что российские официальные лица и блогеры практически не отреагировали на объявление США о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму более 3,75 млрд долларов, что еще раз подчеркнуло, что кремль и российское информационное пространство избирательно освещают западную военную помощь как эскалацию.

Контекст 

Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф сергею шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.

Министр обороны рф сергей шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12:00 6 января на 36 часов.

Украинские Национальные Новости

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