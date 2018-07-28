В Павлограде мужчина выпал с балкона и застрял в ветвях дерева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В городе Павлоград Днепропетровской области спасатели были вынуждены спилить дерево, чтобы достать мужчину, который выпал с балкона и застрял в ветвях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
"27 июля в 19:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по адресу: Павлоград, улица Героев Украины, мужчина упал с балкона четвертого этажа и застрял на дереве и самостоятельно спуститься не может", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, по прибытию спасатели с помощью бензопилы распилили дерево, пострадавшего 1992 года рождения, сняли с дерева и передали работникам скорой медицинской помощи.
К оказанию помощи были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.