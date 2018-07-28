У Павлограді чоловік випав з балкону і застряг у гілках дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У місті Павлоград Дніпропетровської області рятувальники були змушені спиляти дерево, щоб дістати чоловіка, який випав з балкону і застряг у гілках. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“27 липня о 19:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що за адресою: місто Павлоград, вулиця Героїв України, чоловік впав з балкону четвертого поверху та застряг на дереві і самостійно спуститися не може”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, по прибуттю рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево, постраждалого 1992 року народження, зняли з дерева та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
До надання допомоги було залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.