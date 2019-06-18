В партии "Слуга народа" не исключают возможности "чистить" список кандидатов

На вопрос, будут ли у партии "Слуга народа" продолжать "чистить" список кандидатов, Разумков ответил: "Да, конечно".

"На сайте сегодня-завтра появится форма, которую вы сможете заполнить, предоставив обоснованный фактаж относительно того или иного человека", - отметил Разумков.



Таким образом, в партии будут реагировать и принимать решения, оставлять того или иного кандидата.



Напомним, у Зеленского объяснили, как отбирают кандидатов в партию "Слуга народа".