В партии "Слуга народа" не исключают возможности "чистить" список кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В партии "Слуга народа" не исключают возможности при необходимости "чистить" список кандидатов в народные депутаты. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время часовой сессии ответов на вопросы, передает УНН.
На вопрос, будут ли у партии "Слуга народа" продолжать "чистить" список кандидатов, Разумков ответил: "Да, конечно".
"На сайте сегодня-завтра появится форма, которую вы сможете заполнить, предоставив обоснованный фактаж относительно того или иного человека", - отметил Разумков.
Таким образом, в партии будут реагировать и принимать решения, оставлять того или иного кандидата.
Напомним, у Зеленского объяснили, как отбирают кандидатов в партию "Слуга народа".