У партії "Слуга народу" не виключають можливості "чистити" список кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У партії "Слуга народу" не виключають можливості при необхідності "чистити" список кандидатів у народні депутати. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час годинної сесії відповідей на запитання, передає УНН.
На питання, чи будуть у партії "Слуга народу" продовжувати "чистити" список кандидатів, Разумков відповів: "Так, звичайно".
"На сайті сьогодні-завтра з’явиться форма, яку ви зможете заповнити, надавши обґрунтований фактаж щодо тієї чи іншої людини", - зазначив Разумков.
Таким чином, у партії будуть реагувати та приймати рішення, чи залишати того чи іншого кандидата.
Нагадаємо, у Зеленського пояснили, як відбирають кандидатів у партію "Слуга народу".