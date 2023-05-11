В Парламенте обнародовали стратегию реинтеграции Крыма после освобождения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. В Верховной Раде Украины презентовали стратегию первоочередных шагов государства после деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады. 

Цитата

«Должны говорить о конкретике, которая нас ждет после деоккупации, освобождения нашей территории. Это и законопроекты, инициативы, подзаконные акты, основания и принципы для того, чтобы мы могли создать качественный кадровый резерв для дальнейших процессов. Очень много вопросов в смежных отраслях – экология, водопользование, демилитаризация, геополитические вопросы. Ведь все понимают, что безопасность и Средиземноморья, например, во многом зависит от безопасности Черного моря», – отметил Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Законодательство о коренных народах и о национальных сообществах, по словам Александра Корниенко, тоже является частью «стратегии по деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова».

«Над комплексом работала рабочая группа, которая сосредоточилась на таких направлениях: восстановление работы органов публичной администрации и кадрового обеспечения, привлечение к ответственности за международные преступления и преступления против национальной безопасности, вопросы амнистии и люстрации, верификации документов и решений оккупационных судов, вопросы права собственности и гуманитарной политики, а также демилитаризации образовательной и культурной сфер», – рассказала постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Председатель Комитета правоохранительной деятельности Сергей Ионушас сообщил, что ведется активная работа в области ответственности за совершение преступлений в отношении основ национальной безопасности или коллаборационной деятельности.

Заместитель Председателя Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Руслан Горбенко остановился на вопросах статуса автономности Крыма, оплаты труда должностных лиц, условий переходного периода для образовательного процесса, определенных изменений в законодательство, необходимых для восстановления жизни по украинским законам на деоккупированной территории.

Заместитель главы Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила: «В ПАСЕ я готовлю резолюцию об уничтожении культурной идентичности и готова взять все примеры из Крыма в этот документ. Должны показать, что там происходит с 2014 года. Потому что сейчас акцентируются на событиях, которые начались в 2022 году».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На платформе ProKrym запустили курс для госслужащих об украинской политике деоккупации Крыма

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