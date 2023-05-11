У Парламенті оприлюднили стратегію реінтеграції Криму після звільнення

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Верховній Раді України презентували стратегію першочергових кроків держави після деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради. 

Цитата

«Маємо говорити про конкретику, яка нас чекає після деокупації, звільнення нашої території. Це і законопроекти, ініціативи, підзаконні акти, підґрунтя та засади для того, щоби ми могли створити якісний кадровий резерв для подальших процесів. Дуже багато питань у суміжних галузях – екологія, водокористування, демілітаризація, геополітичні питання. Адже усі розуміють, що безпека і Середземномор’я, наприклад, багато в чому залежить від безпеки Чорного моря», – зауважив Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Законодавство про корінні народи та про національні спільноти, за словами Олександра Корнієнка, теж є частиною «стратегії із деокупації та реінтеграції Кримського півострова».

«Над комплексом працювала робоча група, яка зосередилася на таких напрямах: відновлення роботи органів публічної адміністрації та кадрового забезпечення, притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та злочини проти національної безпеки, питання амністії та люстрації, верифікації документів та рішень окупаційних судів, питання права власності й гуманітарної політики, а також демілітаризації освітньої та культурної сфер», – розповіла постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Голова Комітету правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що ведеться активна робота у царині відповідальності за здійснення злочинів щодо основ національної безпеки або колабораційної діяльності.

Заступник Голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Руслан Горбенко зупинився на питаннях статусу автономності Криму, оплати праці посадовців, умов перехідного періоду для освітнього процесу, певних змін до законодавства, необхідних для відновлення життя за українськими законами на деокупованій території.

Заступниця очільника Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук наголосила: «У ПАРЄ я готую резолюцію про знищення культурної ідентичності й готова взяти всі приклади з Криму в цей документ. Маємо показати, що там відбувається з 2014 року. Бо зараз акцентуються на подіях, які почалися у 2022 році».

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