В парламенте Косово оппозиция распылила слезоточивый газ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В парламенте самопровозглашенной республики Косово оппозиционные депутаты распили слезоточивый газ прямо во время голосования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на KosovaPress.
Отмечается, что таким образом депутаты пытались препятствовать принятию соглашения о признании линии госграницы с Черногорией 2015 года. После этого инцидента в парламенте объявили 10-минутный перерыв.
Отметим, соглашение о границе с Черногорией было подписано в 2015 году, однако парламент Косово не ратифицировал его. Противники соглашения утверждают, что Черногории отойдет около 8000 гектаров земли Косово. Ратификация - ключевое условие получения безвизового режима с Евросоюзом.
Напомним, Европейская комиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.