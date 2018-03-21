У парламенті Косово опозиція розпилила сльозогінний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У парламенті самопроголошеної республіки Косово опозиційні депутати розпили сльозогінний газ прямо під час голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на KosovaPress.
Зазначено, що таким чином депутати намагалися перешкодити затвердженню угоди про визнання лінії держкордону з Чорногорією 2015 року. Після цього інциденту у парламенті оголосили 10-хвилинну перерву.
Зазначимо, угода про кордон з Чорногорією була підписана в 2015 році, проте парламент Косово не ратифікував її. Противники угоди стверджують, що Чорногорії відійде близько 8 тисяч гектарів землі Косова. Ратифікація — ключова умова отримання безвізового режиму з Євросоюзом.
Нагадаємо, Європейська комісія збирається прискорити переговорний процес з Сербією і Чорногорією про вступ цих держав до Євросоюзу.