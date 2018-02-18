В Париже воры вернули похищенную виолончель стоимостью 1,3 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Злоумышленники вернули французской виолончелистке Офели Гаяр виолончель XVIII века стоимостью 1,3 млн евро, которая была похищена из ее дома в пригороде Парижа несколько дней назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Le Parisien.
Ранее сообщалось, что в Сен-Дени, пригороде столицы Франции, был украден уникальный музыкальный инструмент — виолончель, созданная в 1737 году.
Через несколько дней после того, как о краже стало известно, злоумышленники подбросили Гаяр украденную виолончель.
“Утром я получила анонимный звонок, мне сказали, что виолончель находится в автомобиле, припаркованном рядом с домом”, — рассказала Гаяр.
Как сообщает издание, инструмент был обнаружен на заднем сиденье машины, одно из окон которой было разбито.
Источник, близкий к расследованию кражи музыкального инструмента, предположил, что виолончель вернули, так как вещи такой ценности сложно продавать.
Эксперты отмечают, что музыкальный инструмент, который использует Гайар, является уникальным и отличается особым звучанием. Он был изготовлен в 1737 году в итальянском городе Удине скрипичным мастером Франческо Гоффриллером. В наши дни виолончель была приобретена банком CIC и предоставлена Гайар в рамках меценатской деятельности.
Как сообщал УНН, в немецком городе Фрайбург конце января преступники похитили 44 тонны шоколада.