У Парижі злодії повернули викрадену віолончель вартістю 1,3 млн євро

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Зловмисники повернули французькій віолончелістці Офелі Гаяр віолончель XVIII століття вартістю 1,3 млн євро, яка була викрадена з її будинку в передмісті Парижа кілька днів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Le Parisien.