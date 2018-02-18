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У Парижі злодії повернули викрадену віолончель вартістю 1,3 млн євро

У Парижі злодії повернули викрадену віолончель вартістю 1,3 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Зловмисники повернули французькій віолончелістці Офелі Гаяр віолончель XVIII століття вартістю 1,3 млн євро, яка була викрадена з її будинку в передмісті Парижа кілька днів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Le Parisien.

Раніше повідомлялося, що в Сен-Дені, передмісті столиці Франції, був вкрадений унікальний музичний інструмент — віолончель, створена в 1737 році.

Через кілька днів після того, як про крадіжку стало відомо, зловмисники підкинули Гаяр вкрадену віолончель.

“Вранці я отримала анонімний дзвінок, мені сказали, що віолончель знаходиться в автомобілі, припаркованому поряд з будинком”, — розповіла Гайяр.

Як повідомляє видання, інструмент був виявлений на задньому сидінні машини, одне з вікон якої було розбите.

Джерело, близьке до розслідування крадіжки музичного інструменту, припустило, що віолончель повернули, так як речі такої цінності складно продавати.

Експерти відзначають, що музичний інструмент, який використовує Гаяр, є унікальним і відрізняється особливим звучанням. Він був виготовлений в 1737 році в італійському місті Удіне скрипковим майстром Франческо Гоффріллером. В наші дні віолончель була придбана банком CIC і надана Гаяр в рамках меценатської діяльності.

Як повідомляв УНН, у німецькому місті Фрайбург наприкінці січня злочинці викрали 44 тонни шоколаду.

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