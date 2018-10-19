В Париже открыли мемориальную доску Герою Украины Василию Слепаку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. На фасаде здания Культурно-информационного центра посольства Украины во Франции появилась мемориальная доска украинскому оперному певцу, солисту Парижской оперы и Герою Украины Василию Слипаку. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
“14 октября состоялось важное событие. Хотелось бы, чтобы оно получила чуть больше вашей и медийного внимания. На фасаде нашего Культурно-информационного центра в Париже появилась мемориальная доска с именем Героя Украины — солиста Парижской оперы — Василия Слипака”, — написал министр на своей странице в Facebook.
По словам Климкина, Слипак был уникальной личностью, в которой соединились музыкальный талант и военный героизм. Глава МИД обнародовал также фотографии указанной мемориальной доски.
Как сообщал УНН, документальный фильм “Миф” про оперного певца Василия Слепака, который ушел воевать на Донбасс, выиграл награду на фестивале в Лиссабоне.
19 лет Василий Слипак прожил во Франции, пел в парижской Гранд-опере.
Но с началом революции в Украине бросил европейскую карьеру и вернулся на родину. Участвовал на Майдане. Затем отправился в волонтеры.
Впоследствии Слипак пошел воевать в тот же 7-й отдельный батальон ДУК. Выбрал себе позывной “Миф” — это сокращенно от Мефистофель из оперы “Фауст”.
После завершения боевых действий, как признавался сам Василий, он хотел бы вернуться работать во Францию. Однако под Донецком он погиб в возрасте 42 года.