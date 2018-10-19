У Парижі відкрили меморіальну дошку Герою України Василю Сліпаку

“14 жовтня відбулась важлива подія. Хотілося б, аби вона отримала трохи більше вашої і медійної уваги. На фасаді нашого Культурно-інформаційного центру у Парижі з’явилась меморіальна дошка з ім’ям Героя України — соліста Паризької опери — Василя Сліпака”, — написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

За словами Клімкіна, Сліпак був унікальною особистістю, у якій поєднались музичний талант та військовий героїзм. Глава МЗС оприлюднив також світлини зазначеної меморіальної дошки.

Як повідомляв УНН, документальний фільм “Міф” про оперного співака Василя Сліпака, який пішов воювати на Донбас, виграв нагороду на фестивалі в Лісабоні.

19 років Василь Сліпак прожив у Франції, співав у паризькій Ґранд-опера.

Але з початком революції в Україні кинув європейську кар’єру та повернувся на Батьківщину. Брав участь у Майдані. Потім подався у волонтери.

Згодом Сліпак пішов воювати в той же 7-й окремий батальйон ДУК. Обрав собі позивний “Міф” — це скорочено від Мефістофель з опери “Фауст”.

Після завершення бойових дій, як зізнавався сам Василь, він хотів би повернутися працювати до Франції. Однак під Донецьком він загинув у віці 42 роки.