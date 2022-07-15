В Париже во время празднования Дня взятия Бастилии Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага

Детали

Национальный оркестр Франции исполнил мелодию Мирослава Скорика. Во время фейерверка также прозвучала песня “Стефания”, с которой украинская группа Kalush Orchestra победила в конкурсе “Евровидение-2022”.

Справка

День взятия Бастилии — французский национальный праздник, отмечаемый ежегодно 14 июля. Годовщина штурма крепости-тюрьмы Бастилии является символом единства нации и примирения всех французов внутри конституционной монархии.

Ранее

В поддержку Украины Эйфелеву башню в Париже подсветили цветами украинского флага.