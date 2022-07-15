В Париже во время празднования Дня взятия Бастилии Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Париже во время Дня взятия Бастилии Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага. Об этом сообщает УНН.
Детали
Национальный оркестр Франции исполнил мелодию Мирослава Скорика. Во время фейерверка также прозвучала песня “Стефания”, с которой украинская группа Kalush Orchestra победила в конкурсе “Евровидение-2022”.
Справка
День взятия Бастилии — французский национальный праздник, отмечаемый ежегодно 14 июля. Годовщина штурма крепости-тюрьмы Бастилии является символом единства нации и примирения всех французов внутри конституционной монархии.
Ранее
В поддержку Украины Эйфелеву башню в Париже подсветили цветами украинского флага.