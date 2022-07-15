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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30485 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Парижі під час святкування Дня взяття Бастилії Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

У Парижі під час святкування Дня взяття Бастилії Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

Київ • УНН

 • 311179 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Парижі під час відзначення Дня взяття Бастилії Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора. Про це повідомляє УНН.



Деталі

Національний оркестр Франції виконав мелодію Мирослава Скорика. Під час феєрверка також пролунала пісня “Стефанія”, з якою український гурт Kalush Orchestra переміг у конкурсі “Євробачення-2022”.

Довідка

День взяття Бастилії — французьке національне свято, що відзначається щороку 14 липня. Роковини штурму фортеці-в'язниці Бастилії є символом єдності нації та примирення усіх французів всередині конституційної монархії.

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