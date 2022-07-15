У Парижі під час святкування Дня взяття Бастилії Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

Деталі

Національний оркестр Франції виконав мелодію Мирослава Скорика. Під час феєрверка також пролунала пісня “Стефанія”, з якою український гурт Kalush Orchestra переміг у конкурсі “Євробачення-2022”.

Довідка

День взяття Бастилії — французьке національне свято, що відзначається щороку 14 липня. Роковини штурму фортеці-в'язниці Бастилії є символом єдності нації та примирення усіх французів всередині конституційної монархії.

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В підтримку України Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами українського прапора.